Brasile: allarme per furto attrezzature contenenti materiale radioattivo a Minas Gerais (2)

- Il Cesio-137 è contenuto in una confezione doppiamente incapsulata con acciaio inossidabile e schermati esternamente in acciaio inossidabile antiurto, all'interno di due apparecchiature per la misurazione della densità. Secondo la società mineraria, quando queste sorgenti vengono utilizzate secondo le indicazioni da personale specializzato, non presentano rischi. Nonostante ciò, una manipolazione impropria può rappresentare un pericolo per la salute. Nonostante si tratti di Cesio-137, le fonti sono classificate come non pericolose anche dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Tuttavia, è importante continuare le ricerche per recuperarli ed evitare un'esposizione non necessaria alle radiazioni. (Brb)