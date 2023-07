Roma: Pd-CG, cabina di regia per riqualificare porzione parco della Caffarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Una cabina di regia per riqualificare la porzione del parco della Caffarella lungo la via latina. Questa mattina, durante la commissione congiunta Ambiente e Cultura di Roma, il Comitato del Parco della Caffarella ha presentato il progetto "Salvare la via Latina", "una porzione di parco di Tor Fiscale, parco della Caffarella e parco degli Acquedotti, circa 5 ettari di interesse storico, archeologico e naturalistico, adiacenti al parco delle Tombe della via Latina, attualmente ridotti in stato di degrado". Lo dichiarano in una nota congiunta Erica Battaglia e Giammarco Palmieri, consiglieri capitolini del Partito Democratico e Rocco Ferraro, consigliere della lista Civica Gualtieri sindaco. "La Commissione congiunta è stata organizzata soprattutto per ascoltare i comitati e i tanti cittadini interessati al tema, parliamo di una realtà meravigliosa, una risorsa incredibile conosciuta troppo poco e valorizzata ancora meno - continua la nota -. Abbiamo deciso di restituire questi territori alla cittadinanza sviluppandoli al massimo dal punto di vista archeologico e ambientale e, come annunciato durante la Commissione, è nostra volontà mettere a sistema una cabina di regia dedicata, tramite una delibera da portare in Assemblea Capitolina nella quale richiedere di istituzionalizzare un tavolo coinvolgendo tutti gli attori interessati. Non solo Roma Capitale quindi, ma anche Città Metropolitana, i municipi, l'Ente Parco, il Comitato della Caffarella e le associazioni e privati coinvolti. Saremo, inoltre, disponibili ad organizzare anche un incontro aperto con la cittadinanza subito dopo l'estate per presentare questo progetto della via Latina, un'altra delle ricchezze monumentali della nostra città per troppi anni lasciata nel degrado e che è nostro dovere, come istituzioni, recuperare al più presto", conclude la nota. (Com)