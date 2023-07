Tunisia-Italia: firmato nuovo accordo per coinvolgere la diaspora nello sviluppo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia a Tunisi, è stato siglato un nuovo accordo con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per la realizzazione della fase 2 del progetto Mobi-Tre - “La migrazione come risorsa: la mobilitazione della diaspora tunisina e la stabilizzazione delle comunità svantaggiate in Tunisia”, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics). Il progetto continuerà a fornire alla diaspora tunisina gli strumenti più adeguati per contribuire allo sviluppo del suo Paese d’origine, stimolare gli investimenti e l’imprenditoria tra i giovani e le donne delle regioni più vulnerabili e con alti tassi di mobilità migratoria, e creare posti di lavoro sostenibili e dignitosi per tutti e tutte. “La firma di oggi con l’Oim è un’ulteriore testimonianza concreta dell’approccio globale promosso dal governo italiano per la sua programmazione strategica nel campo della mobilità umana. Con questo nuovo contributo di 2 milioni di euro, ribadiamo il nostro impegno a investire nel capitale umano come fonte inestimabile per lo sviluppo del Paese”, ha dichiarato l’ambasciatore italiano, Fabrizio Saggio. (segue) (Com)