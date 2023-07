Tunisia-Italia: firmato nuovo accordo per coinvolgere la diaspora nello sviluppo del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mobi-Tre è uno dei progetti più innovativi che finanziamo, perché per la prima volta coinvolge la diaspora tunisina in investimenti nel proprio Paese d’origine, incoraggiandone la partecipazione attiva alle azioni di sviluppo, lontano dai tradizionali modelli di sostegno basati sul dono. La diaspora, per sua natura saldamente legata al territorio di origine e di destinazione, può essere sia un ponte culturale che una leva per lo sviluppo economico“, ha continuato il direttore dell’Aics Tunisi, Andrea Senatori. Nell’ambito della prima fase di Mobi-Tre sono stati sostenuti 56 progetti imprenditoriali in 14 governatorati. Questi progetti hanno permesso la creazione e il consolidamento di 367 posti di lavoro, di cui 151 con contratti di lavoro regolari, in particolare per i giovani tra i 18 e i 30 anni (60 per cento), il 76 per cento dei quali donne. (segue) (Com)