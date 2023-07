Usa: cocaina alla Casa Bianca trovata vicino agli armadietti per effetti personali dei visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cocaina trovata domenica scorsa alla Casa Bianca è stata rinvenuta “nei pressi” della stanza dove i turisti che visitano la residenza del presidente degli Stati Uniti sono obbligati a lasciare telefoni ed effetti personali. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che i servizi segreti stanno ancora indagando per capire come la sostanza sia arrivata all’interno della struttura, provocando una breve evacuazione nella serata di domenica. Ulteriori esami hanno confermato l’esito dei test preliminari, risultati positivi alla cocaina. Biden non si trovava alla Casa Bianca al momento del ritrovamento, ed è tornato alla residenza solo nella mattinata di martedì. Le autorità stanno indagando per capire chi possa aver lasciato la droga all’interno della struttura, che consente visite guidate all’interno dell’ala Ovest della Casa Bianca. Le visite avvengono spesso la sera o durante i fine settimana, e tutti i partecipanti devono passare i controlli di sicurezza prima di entrare all’interno della struttura. Ci sono degli armadietti dedicati dove i visitatori possono lasciare telefoni ed effetti personali, e la cocaina sarebbe stata trovata “nei pressi” di questi armadietti. (Was)