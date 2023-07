Fisco: Mef, nei mesi gennaio-maggio 2023 entrate tributarie in aumento di circa 6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che nel periodo gennaio-maggio 2023 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 192.073 milioni di euro (+6.178 milioni di euro), +3,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare – riferisce una nota – nei primi cinque mesi dell'anno le imposte dirette hanno registrato un aumento di gettito di 4.012 milioni di euro (+4,2 per cento), mentre le imposte indirette hanno avuto un incremento di 2.166 milioni di euro (+2,4 per cento). Riguardo al solo mese di maggio 2023 le entrate tributarie sono state pari a 41.166 milioni di euro (+1.355 milioni di euro, +3,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2022). Nello stesso periodo dell'anno le imposte dirette hanno evidenziato un aumento del gettito pari a 1.537 milioni di euro (+8,8 per cento) mentre le imposte indirette una variazione negativa pari a 182 milioni di euro (-0,8 per cento). Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-maggio 2023, corredato dalle appendici statistiche e la relativa nota tecnica che illustra, in sintesi, i principali contenuti del documento. (Com)