America Latina: Mattarella, Europa non ha sempre guardato a regione con sagacia e lungimiranza sufficienti

- L’Europa, debitrice largamente verso l’America Latina del suo sviluppo, non sempre ha saputo guardare a questo continente con sufficiente lungimiranza e sagacia. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua lectio magistralis all’Università del Cile. “Certo non nel ‘900, gravato da due sanguinose guerre europee, che hanno tuttavia portato, nei decenni, a concepire prima la Società delle Nazioni”, di cui la Repubblica del Cile fu tra i Paesi fondatori, “e, poi, a sterilizzare le ragioni che storicamente avevano portato le nazioni europee a far guerra l’una contro l’altra, maturando il processo di integrazione che ha dato vita all’odierna Unione europea”, ha detto il capo dello Stato. (Res)