Mes: Montaruli (Fd’I), difendere interesse nazionale è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per difendere l'interesse nazionale è necessario attendere che in sede europea si definiscano, in maniera puntuale, le regole in cui si collocherebbe anche il Mes. Lo ha detto Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Per questo – ha proseguito – il voto odierno è un atto di responsabilità, che mette come priorità l'Italia, come sempre nell'ottica del Centrodestra". "Abbiamo rispettato le prerogative di un'opposizione che, tuttavia, ha privilegiato il proprio interesse alla polemica rispetto a quello che è necessario per fare scelte in sicurezza per la nostra nazione", ha concluso Montaruli. (Rin)