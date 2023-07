© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici aziendali della Rai, appena appresa la notizia dell’aggressione alla troupe del Tg1 a Lampedusa, si sono immediatamente messi in contatto con il giornalista Santorelli e con i suoi collaboratori per sincerarsi sullo stato di salute ed essere aggiornati su quanto accaduto. La Rai – riferisce una nota – esprime la massima solidarietà alla troupe del Tg1 e sostegno alla libertà di informazione. (Com)