Ue: Cia-Agricoltori, avanti su nuove tecniche genomiche, strategiche per agricoltura

L'agricoltura in corsa contro i cambiamenti climatici chiede all'Europa più attenzione alla sostenibilità delle imprese del settore e tempestività nelle risposte. Per questo la pubblicazione della proposta della Commissione Ue sulle nuove tecniche genomiche (NGTs) rappresenta uno step chiave del percorso verso la transizione green, mentre l'analisi d'impatto del regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Sur) non può, invece, considerarsi esaustiva rispetto alle perplessità del mondo agricolo. Così Cia-Agricoltori Italiani a commento del pacchetto legislativo legato al Green Deal "per un uso sostenibile di risorse naturali e suolo" presentato oggi, a Bruxelles, dal vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. Ora che l'Italia ha visto approvato l'emendamento al Decreto Siccità che consente la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea), Cia auspica, infatti, che l'Europa prosegua speditamente con l'iter legislativo per le NGTs, incoraggiata e sollecitata proprio dalla pubblicazione della proposta dedicata. Bene, del resto, che il Consiglio europeo, sotto la presidenza spagnola, abbia espresso l'intenzione di portare avanti il dossier nei suoi prossimi sei mesi. Per Cia, resta dirimente investire nella ricerca e nell'innovazione genetica in particolare. Bisogna fornire alle imprese agricole cultivar più resistenti alle fitopatie e agli stress derivanti dai cambiamenti climatici e farlo in fretta vista l'aggressività di malattie come la flavescenza dorata, la xylella e la peronospora.