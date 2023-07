Usa: sparatoria a Washington durante la festa del 4 luglio, nove feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria a Washington, avvenuta nelle prime ore di questa mattina durante le celebrazioni per la Festa dell’indipendenza nella capitale statunitense. La polizia ha precisato che tra le vittime ci sono anche un bambino di nove anni e un ragazzo di 17, anche se nessuno di essi sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nei pressi di Meade Street, nel quadrante Nord-Est del distretto di Columbia. Gli spari sarebbero stati esplosi da un Suv di colore scuro contro alcuni residenti della zona, che stavano celebrando il 4 luglio in strada. Sono ancora in corso le ricerche della vettura e del sospettato. (Was)