Governo: Santanchè, accuse non da un risparmiatore ma da una sorta di finanziere

- "Chiarisco subito che la persona cui attingono i miei detrattori come grande accusatore, a differenza di quanto riferito in televisione e su altri mezzi di informazione, non è un piccolo risparmiatore, ma secondo le notizie che lui stesso ha divulgato è una sorta di finanziere che si è trasferito prima a Londra, poi in Svizzera e a Montecarlo, e ora risiede alle Bahamas". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante l’informativa, nell’Aula del Senato, sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa. (Rin)