Expo 2030: Confcommercio Roma, al fianco di Fondazione per supporto candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confcommercio Roma, rappresentata dal presidente Pier Andrea Chevallard e dal vicepresidente con delega all’Expo Sergio Paolantoni, ha ospitato ieri in un incontro il direttore generale della Fondazione Expo Roma 2030, Lamberto Mancini, che ha presentato il progetto Expo ad alcune aziende associate. Lo comunica in una nota Confcommercio Roma. Il meeting ha avuto lo scopo di far conoscere la mission e il lavoro fino a qui svolto dalla Fondazione costituita il 18 luglio 2022 per supportare la candidatura di Roma ad ospitare l’Esposizione Universale nel 2030, a cui Confcommercio Roma partecipa in rappresentanza delle imprese del terziario, a fianco delle altre maggiori associazioni di rappresentanza. La Fondazione sostiene il Comitato promotore Istituzionale allo scopo di dimostrare il vivo interesse e la piena condivisione di un grande progetto da parte di tutto il sistema imprenditoriale della città, contribuendo concretamente alla sfida della candidatura di Roma. La Fondazione è aperta all’ingresso di tutte le imprese che vogliono contribuire alla realizzazione di un sogno che proietterà la città finalmente in una dimensione di modernità e di centralità nello scenario internazionale. Gli investimenti e le ricadute per la realizzazione dell’evento porteranno sviluppo, innovazione, rigenerazione urbana, occupazione e una nuova immagine della Capitale d’Italia nel Mondo.(Com)