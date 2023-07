Imprese: Urso, alcuni commissari straordinari pagati 6 milioni di euro, da ministero operazione trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Per l’amministrazione straordinaria, ci sono stati commissari straordinari che hanno percepito fino a 6 milioni di euro e che hanno ricevuto 70-80 incarichi. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Question time alla Camera sulle iniziative in relazione al procedimento di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, al fine di contrastare asseriti effetti distorsivi connessi alla durata dell'incarico e alle indennità dei commissari. Strumenti maggiormente coerenti. Per maggiore trasparenza, abbiamo deciso che ci sia una banca dati dei commissari liquidatori e che tutti i tavoli di crisi siano nel sito del ministero. “Piena trasparenza. Esistono 34 tavoli di crisi e 22 tavoli di monitoraggio. Il Mimit è la casa di vetro delle imprese italiane”, ha concluso. (Rin)