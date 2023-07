© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte e almeno altre sette sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Shreveport, in Louisiana, durante una festa di quartiere organizzata per celebrare la Festa dell’indipendenza del 4 luglio. Le autorità locali hanno riferito all’emittente “Cnn” che sono ancora in corso le ricerche del responsabile. (Was)