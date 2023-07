Regno Unito: manifestanti di Just Stop Oil interrompono partita a Wimbledon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due manifestanti del gruppo ambientalista Just Stop Oil hanno interrotto una partita di tennis a Wimbledon correndo sul campo e lanciando coriandoli arancioni e glitter. Lo ha reso noto l’emittente “Sky News”. La partita, in corso tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il giapponese Sho Shimabukuro, è stata brevemente ritardata per la rimozione dei manifestanti da parte degli agenti della sicurezza. Il gruppo Just Stop Oil si oppone al fatto che Wimbledon sia sponsorizzato dalla banca Barclays, che accusano di aver messo 30 miliardi di sterline (34,9 miliardi di euro) a disposizione di compagnie petrolifere e del gas negli ultimi due anni. I manifestanti sono riusciti a interrompere l'evento sportivo nonostante nei giorni scorsi la sicurezza fosse stata rafforzata proprio con l'obiettivo di evitare manifestazioni a Wimbledon. (Rel)