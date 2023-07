Sanità: da 8 a 12 ambulatori continuità assistenziale a Milano e postazione telefonica unica in via Farini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avviato un percorso di riorganizzazione - ha detto l'assessore Bertolaso - d'intesa con ATS e AREU, orientato all'innovazione tecnologica con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio ai cittadini e le condizioni di lavoro dei professionisti. Il progetto è stato sperimentato, con esiti positivi, nel territorio dell'ATS Montagna (ad oggi 3.500 chiamate in 4 mesi). Vogliamo migliorare l'efficienza organizzativa della continuità assistenziale e la qualità di cura oltre a ridurre l'utilizzo improprio dei servizi di Emergenza-Urgenza. Nessuna riduzione di personale, si tratta di una concreta riarticolazione dei turni per aumentare l'offerta ambulatoriale, all'interno delle Case di Comunità, con ampliamento di presenza e integrazione sul territorio". "Adesso con questa nuova riorganizzazione - ha poi aggiunto a margine della conferenza nel poliambulatorio di via Farini - la telemedicina farà da padrona. È una bella sfida anche da questo punto di vista. L'utilizzo delle nuove tecnologie, per quelle che sono le situazioni ordinarie, per le urgenze, importanti per i nostri concittadini. "Verrà fatto - ha anche assicurato - in modo da garantire proprio alle persone che hanno meno dimestichezza con questi problemi l'accessibilità e la possibilità di diventare anche loro utenti. È un passaggio davvero importante da un punto di vista tecnologico. Dobbiamo fare anche di necessità virtù, di fronte alla problematica della carenza di medici, che ormai è una patologia cronica del nostro Paese, non solo di questa Regione. Dobbiamo inventarci nuovi strumenti sfruttando quello che la tecnologia oggi ci permette di utilizzare. Basterà. ha concluso, "uno smartphone ma anche un telefono. Non è che con un telefono fisso non si riesca ad avere dai medici che risponderanno le informazioni che servono. Un altro aspetto importante è che se non si riesce a fare una diagnosi o mandare la ricetta per via telematica il medico va a visitare la persona sul posto. Non è che creiamo una barriera tecnologica tra i cittadini e i nostri colleghi. Anzi, cerchiamo di avvicinare tutti il più possibile". (Rem)