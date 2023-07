© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Safilo, tramite una nota, ha fatto sapete di essere in trattativa avanzata per la cessione dello stabilimento di Longarone con l'imprenditore Carlo Fulchir. L'operazione consentirebbe "la conservazione del know how del sito e la totale ricollocazione degli attuali 458 lavoratori". L'operazione va di pari passo alla procedura con Thelios Spa già annunciata. (Rev)