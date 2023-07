Francia: ministro Interno Darmanin, 60 per cento dei facinorosi non era noto alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento dei facinorosi protagonisti dei disordini in Francia negli ultimi giorni non era noto alla polizia. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, intervenendo al Senato. In tutto i fermi sono stati quattromila. L'età media dei fermati, secondo quanto annunciato dal ministro, è di 17 anni. Meno del 10 per cento ha una nazionalità diversa da quella francese. "Se la polizia deve riformarsi, deve anche evitare di diventare un capro espiatorio", ha affermato il ministro. (Frp)