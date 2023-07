Sanità: Majorino, in Lombardia il Cup non vedrà la luce prima del 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro unico prenotazioni della sanità lombarda "non vedrà la luce prima del 2026 e fino ad allora il sistema rimarrà immobilizzato dalle infinite liste di attesa". Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino il giorno dopo l'ammissione dell'assessore Bertolaso sull'allungamento dei tempi per la messa a regime del Cup della sanità lombarda. "Che sarà così - prosegue - lo si desume sia dalla procedura a evidenza pubblica immaginata dalla giunta Fontana, sia dalla necessità di determinare alcuni passaggi organizzativi, per via dell'inerzia della stessa giunta". "Non siamo quindi di fronte solo a qualche uscita troppo ottimistica da parte di Bertolaso ma a un sistema che o si cambia radicalmente o l'unica cosa certa sarà che qualcuno farà i soldi sulla pelle dei malati", conclude l'esponente dem. (Com)