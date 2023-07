Governo: Ferrara (M5s), intervento Santanchè fuffa, coerente con esecutivo ostile a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento di Santanchè al Senato "è fuffa pura: non ha convinto nemmeno i suoi parenti". Così in una nota il rappresentante al Consiglio nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Un compitino - aggiunge - privo della minima autocritica, mirato a ottenere il prevedibilissimo appoggio della sua compagine politica. Tutto coerente con una formazione di governo che alle necessità dei lavoratori non pensa nemmeno lontanamente, anzi: si veda la loro ostilità a introdurre una semplice norma di civiltà come il salario minimo. In un Paese normale, Santanchè non doveva nemmeno accettare l'incarico da ministro", conclude Ferrara.(Com)