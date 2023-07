Veneto: da ricercatori Ca' Foscari-Cro nano-materiale per distruggere cellule tumorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innescare un "effetto domino" di radicali liberi per distruggere le cellule tumorali. Questo il procedimento che lo studio condotto dal team di ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia e del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, ha scoperto grazie alla creazione di un nano materiale creato che è in grado di dar vita a questo effetto. Il nano-materiale è a base di nitroprussiato di rame. "Nel caso del nitroprussiato di rame – ha spiegato Flavio Rizzolio, professore a Ca' Foscari e coordinatore della ricerca - la generazione di questi radicali altamente tossici avviene prevalentemente all'interno del tumore, danneggiando irreversibilmente le cellule tumorali, lasciando invece intatte le cellule sane del nostro organismo". L'innovazione, come riportato nella nota, "supera un limite importante di una delle tecniche più promettenti per il trattamento dei tumori, la terapia chemodinamica". (Rev)