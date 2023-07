Matteotti: Grippo (Azione-Iv), un grande italiano, suoi valori immortali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un disegno di legge "dalla lunga storia e dal valore speciale quello che abbiamo l'onore di votare oggi, dedicato alla memoria e alla celebrazione della figura e del pensiero di un grande italiano, Giacomo Matteotti, a cento anni dal suo assassinio, che ricorrerà il prossimo anno". Lo ha detto Valentina Grippo, deputata di Azione-Italia viva e vicepresidente della commissione Cultura della Camera, annunciando il voto favorevole del gruppo alla proposta di legge sulle celebrazioni per il centenario delle morte di Giacomo Matteotti. "E' importante - ha aggiunto la parlamentare - raccontare anche i luoghi che ricordano Matteotti, perché sono esemplari: il monumento che si trova a Riano, dove il 16 agosto 1924 fu ritrovato il corpo, il monumento sul lungotevere Arnaldo da Brescia e la Casa Museo di Giacomo Matteotti a Roma, l'archivio Matteotti ora a Firenze. Sono molti i luoghi ed è importante che tutti vengano conosciuti, valorizzati e, soprattutto, che diano corpo a quella parte che è forse la più significativa della legge, quella rivolta alle nuove generazioni, a quelle di oggi e a quelle che ancora devono nascere. Perché costruire una memoria viva che diventi partecipazione e impegno civico ha bisogno di appartenenza e immedesimazione. Le giovani generazioni, per rendersi conto di quello di cui stiamo parlando e per non considerarlo lettera morta o passato alle spalle, devono poter visualizzare gli atti eroici di Matteotti, la sua forza, perché solo così - ha concluso Grippo - potranno sentire questi valori, che sono immortali, come presenti e attuali". (Rin)