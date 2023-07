Africa: Gavi, Oms e Unicef, 18 milioni di dosi del vaccino contro la malaria destinate a 12 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici Paesi africani di diverse regioni riceveranno nei prossimi due anni 18 milioni di dosi del primo vaccino contro la malaria. Questo lancio - si legge in un comunicato congiunto del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della Gavi Alliance - rappresenta un passo avanti fondamentale nella lotta contro una delle principali cause di morte nel continente. Le assegnazioni sono state determinate attraverso l'applicazione dei principi delineati nel Quadro per l'assegnazione di forniture limitate di vaccino contro la malaria, che dà priorità alle dosi nelle aree di maggiore necessità, dove il rischio di malattia e morte per malaria tra i bambini è più alto. Dal 2019, Ghana, Kenya e Malawi forniscono il vaccino contro la malaria attraverso il Malaria Vaccine Implementation Programme (Mvip), coordinato dall'Oms e finanziato dall'Alleanza Gavi, dal Fondo globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi e alla malaria e da Unitaid. Il vaccino Rts,S/AS01 è stato somministrato a oltre 1,7 milioni di bambini in Ghana, Kenya e Malawi a partire dal 2019 e ha dimostrato di essere sicuro ed efficace, determinando una sostanziale riduzione della malaria grave e un calo delle morti infantili. Almeno 28 Paesi africani hanno espresso interesse a ricevere il vaccino contro la malaria. Oltre a Ghana, Kenya e Malawi, l'assegnazione iniziale di 18 milioni di dosi consentirà ad altri nove Paesi, tra cui Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Liberia, Niger, Sierra Leone e Uganda, di introdurre per la prima volta il vaccino nei loro programmi di immunizzazione di routine. (segue) (Com)