Africa: Gavi, Oms e Unicef, 18 milioni di dosi del vaccino contro la malaria destinate a 12 Paesi (2)

- Questa tornata di assegnazione si avvale della fornitura di dosi di vaccino a disposizione di Gavi tramite l'Unicef. Si prevede che le prime dosi di vaccino arriveranno nei Paesi nell'ultimo trimestre del 2023 e che i Paesi inizieranno a distribuirle all'inizio del 2024. La malaria rimane una delle malattie più letali dell'Africa, che uccide ogni anno quasi mezzo milione di bambini al di sotto dei cinque anni e che rappresenta circa il 95 per cento dei casi di malaria a livello globale e il 96 per cento dei decessi nel 2021. Data l'offerta limitata nei primi anni di introduzione del nuovo vaccino, nel 2022 l'Oms ha convocato consulenti esperti, provenienti principalmente dall'Africa - dove l'onere della malaria è maggiore - per sostenere lo sviluppo di un Quadro di riferimento per l'allocazione dell'offerta limitata di vaccino contro la malaria, per guidare l'allocazione delle dosi iniziali limitate. Il Quadro si basa su principi etici e di solidarietà e propone che l'assegnazione del vaccino inizi nelle aree di maggiore necessità. Il gruppo di implementazione del Quadro, che ha applicato i principi del Quadro, comprendeva rappresentanti dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc Africa), dell'Unicef, dell'Oms e del Segretariato Gavi, oltre a rappresentanti della società civile e consulenti indipendenti. Le raccomandazioni del gruppo sono state esaminate e approvate dal Senior Leadership Endorsement Group di Gavi, Oms e Unicef. (Com)