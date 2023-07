Agroalimentare: D'Eramo, bene ok emendamento contro nomi ingannevoli, favorisce corretta informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giusto e opportuno che vengano usati termini corretti e che non giochino sull'ambiguità né possano generare confusione in chi acquista. “Bene quindi il via libera all'emendamento che vieta l'utilizzo di nomi che fanno riferimento a carne e suoi derivati per prodotti trasformati che invece contengono solo proteine vegetali". Lo afferma in una nota il sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D'Eramo, commentando l'approvazione in nona Commissione di palazzo Madama dell'emendamento presentato dalla Lega, a prima firma dei senatori Centinaio e Bergesio, e che si inserisce nel ddl che intende impedire produzione e commercializzazione in Italia di alimenti e mangimi sintetici. "Usare termini come bistecca, hamburger o simili, per alimenti che non contengono proteine di origine animale vuol dire giocare sugli equivoci per trarne un indebito vantaggio. Una pratica sleale che danneggia tanto i consumatori quanto le imprese. Noi siamo e saremo sempre per la trasparenza e per la massima chiarezza dell'informazione in etichetta. E con l'introduzione della norma andiamo proprio in questa direzione", conclude D'Eramo. (Rin)