- Domani, giovedì 6 luglio "attiveremo l'indice nazionale dei domicili digitali, in modo che per notificare gli atti avremo un elenco digitale dei domicili". Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'innovazione, nel corso dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. (Rer)