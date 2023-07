Governo: Patuanelli (M5s) a Santanchè, è in grado di guardare i suoi ex dipendenti negli occhi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ostentare lusso, ricchezza, vita agiata e dorata non è un reato, soprattutto se quel lusso e quella ricchezza sono il frutto del proprio lavoro, del proprio sacrifico quotidiano. Quello che non riteniamo accettabile è che il titolare di un incarico pubblico ostenti il proprio tenore di vita, in modo plateale, avendo però costruito il proprio benessere economico anche sulle spalle degli altri. Lei oggi è in grado di guardare qui i suoi ex dipendenti negli occhi? Io non lo so". Lo ha detto il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Stefano Patuanelli, nel corso del suo intervento al termine dell'informativa in Aula del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sui fatti connessi a un servizio giornalistico televisivo e successivi articoli di stampa. Il riferimento di Patuanelli è ad alcuni ex dipendenti delle società di Santanchè, presenti oggi sulle tribune di palazzo Madama. (Rin)