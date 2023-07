Sardegna: olio aromatizzato sardo conquista premio internazionale Aipo 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’olio della Sardegna continua a riscuotere consensi per sapore, qualità e innovazione e non solo sui mercati. Sono sempre di più, infatti, le aziende isolane che strappano importanti risultati in appuntamenti nazionali e internazionali. Tra queste c’è l’azienda di Giacomo Nieddu che sulla scia delle orme del padre Giovanni, continua a sviluppare i prodotti a marchio ‘Terracuza’, arrivando a conquistare sempre più fette di mercato ed esplorare nicchie dell'alta ristorazione che investono su oli extra vergini innovativi e di qualità. Olio all’aroma di peperoncino, allo zenzero o a un grande classico del Nuorese, la pompia. Sono le produzioni di maggior successo dell’azienda Nieddu che arrivano dalle colline della catena del Marghine dove nascono gli oli che hanno conquistato le giurie di importanti kermesse del settore. A partire dalla ‘Gran Goccia d’Oro’ portata a casa da Terracuza con il primo posto al premio Aipo 2023 (categoria aromatizzato spezie), il 20° concorso oleario internazionale che rappresenta la filiera olearia italiana stimolando il confronto tra aziende nazionali e del bacino del Mediterraneo. Ma nelle scorse settimane l’azienda Nieddu aveva potuto fregiarsi anche della menzione di merito “Giovane imprenditore” assegnata ai migliori titolari under 40 al premio Ercole Olivario dedicato alle eccellenze olearie italiane. Non ultimo il riconoscimento legato alla selezione alla partecipazione al concorso Leone d’Oro entrando a far parte così alla selezione dei migliori oli extravergini del mondo. (segue) (Rsc)