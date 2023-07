Sardegna: olio aromatizzato sardo conquista premio internazionale Aipo 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo contenti e soddisfatti dei premi ottenuti che certificano la bontà della strada che abbiamo intrapreso in particolare sul fronte della qualità e dell’innovazione - sottolinea Giacomo Nieddu - in questi ultimi anni ci siamo contentati sulla realizzazione di condimenti aromatizzati e realizzati direttamente in frantoio con una metodologia di produzione differente dagli altri classici oli - spiega - i nostri prodotti, infatti, vengono realizzati portando direttamente in frantoio, al fianco delle nostre olive, gli altri prodotti come zenzero, pompia e peperoncino. Il tutto per aromatizzare l'olio all’origine preservando la freschezza delle olive e degli stessi aromi”. Il tutto per veicolare le bottiglie nei mercati d’élite. “Stiamo collaborando con i migliori ristoranti e chef in Sardegna e lavoriamo per continuare a confrontarci e allungare la shelf life dei nostri oli - conclude Nieddu - partendo dalla qualità delle olive del nostro splendido territorio”. (segue) (Rsc)