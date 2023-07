Sardegna: olio aromatizzato sardo conquista premio internazionale Aipo 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Nuorese e in Ogliastra possiamo vantare numerose eccellenze agroalimentari che conquistano importanti premi in rassegne e competizioni nazionali e internazionali grazie all'altissima qualità delle loro produzioni - sottolineano Leonardo Salis e Alessandro Serra, presidente e direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra - sono esempi virtuosi che dimostrano l’enorme potenziale di un territorio che deve continuare a promuovere il giusto connubio tra cibo, ambiente, storia, cultura. Anche in questo caso la qualità deriva dalla professionalità e dall’esperienza dei nostri produttori - continuano - che hanno alle loro spalle quasi sempre una tradizione familiare consolidata e che, oggi, viene esponenzialmente potenziata dall’ingresso dei giovani che apportano innovazione, nuove progettualità e una visione improntata verso nuovi mercati e sbocchi commerciali - concludono Salis e Serra - la cura dell’immagine e la capacità di veicolare correttamente le produzioni primarie sono sempre più determinanti e in questo Giacomo Nieddu rappresenta un'importante eccellenza del nostro agroalimentare”. (Rsc)