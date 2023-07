Pnrr: Butti, Maas in 6 aree metropolitane e chiuso bando da 20 milioni per regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i fondi del Pnrr "stiamo sperimentando il Maas, Mobility as a service, in sei aree metropolitane e si è appena chiuso il bando con le regioni per 20 milioni di euro". Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'innovazione, nel corso dell'evento "Missione Italia 2021-2026 Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci al Centro congressi "La Nuvola" di Roma. Il Maas è un servizio digitale che consente di pagare in un'unica soluzione l'uso di più mezzi di trasporto pubblico, sia di linea sia non di linea. (Rer)