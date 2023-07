Imprese: mercato alberghiero in Italia in crescita + 40 per cento, stabile in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La crescita del fatturato generato dal mercato immobiliare alberghiero italiano nel 2022 - ha dichiarato Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello SGR - è senza dubbio un segnale incoraggiante. Vista l’incertezza che caratterizza questo momento storico, è necessario comunque che tutti gli attori del mercato - ognuno nel proprio ruolo - continuino ad impegnarsi soprattutto su due direttrici: rendere maggiormente attrattivo l’intero territorio nazionale, anche attraverso un rafforzamento delle infrastrutture, e continuare a rinnovare il patrimonio alberghiero italiano per essere maggiormente attrattivi sul versante del turismo internazionale”. Giampiero Schiavo, infatti, ha riconosciuto questa direttrice positiva per questo settore, in cui “c’è un grande impegno da parte delle banche, ma l’Italia ha bisogno di molto capitale per ammodernare il patrimonio”. Lo ha detto a margine dell’evento Hospitality Forum 2023 in corso a Milano. Quello italiano, è un patrimonio “che necessita di tanti interventi per adeguarsi agli standard internazionali” ha spiegato Schiavo. “Molto dipenderà da quello che è lo scenario dei tassi, ma siamo molto positivi”, ha concluso. (segue) (Rem)