Imprese: mercato alberghiero in Italia in crescita + 40 per cento, stabile in Europa (5)

Le ragioni di questo risultato sono riconducibili al concretizzarsi, nel corso della seconda parte dell'anno, dei primi segnali di rallentamento causati dal progressivo rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce e dal conseguente atteggiamento attendista da parte degli investitori. Le allocazioni degli ultimi diciotto mesi hanno riguardato poco più di ottanta strutture ricettive tre stelle (26 per cento circa), quattro stelle (41 per cento) e cinque stelle (32 per cento circa), rilevate dal mercato. Solo nel corso del 2022 gli investimenti hanno interessato più di quattromila camere. Una parte delle transazioni ha continuato a interessare location consolidate come Milano, Roma, Venezia mentre le altre hanno agito in città secondarie e ambiti territoriali "periferici" potenzialmente attrattivi ma caratterizzati da fondamentali socioeconomici quasi esclusivamente correlati a forme di turismo spiccatamente stagionalizzato o marcatamente connotato dal punto di vista esperienziale. Il sottolineato aiuto delle banche al settore del mercato immobiliare alberghiero ha trovato testimonianza nelle parole di Luca Pellegrini, head of real estate finance di Banco Bpm. Sul settore dell'hotellerie, non ci sarà "nessun credit crunch, nessuna stretta". Lo ha detto Luca Pellegrino, head of real estate finance di Banco Bpm a margine dell'evento Hospitality Forum 2023 in corso a Milano. Si tratta di un asset "su cui Banco Bpm fa una maggiore selezione, individuando i progetti più performanti e utilizzando strategie di mitigazione del rischio " ha spiegato Pellegrino. Quindi, in uno scenario come questo "rimane un settore su cui siamo tranquilli e ottimisti" ha concluso.