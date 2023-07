Imprese: mercato alberghiero in Italia in crescita + 40 per cento, stabile in Europa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stock residenziale in Italia ammonta circa 35,4 milioni di unità, parte di esso viene oggi dedicato all’affitto breve per ragioni di svago e di lavoro. Una parte riguarda i bed & breakfast, a livello nazionale il numero di strutture risulta pari a oltre 33 mila unità, una quota riguarda 120 mila appartamenti privati gestiti da società strutturate in maniera professionale mentre la porzione più consistente, 465 mila appartamenti, riguarda immobili di proprietà di privati immessi sul mercato della locazione breve con gestione autonoma. La struttura immobiliare nazionale offre forme di residenzialità, per lavoro e per svago, a una quota di domanda in crescita da oltre dieci anni contraddistinta dalla necessità di sentirsi parte di un ambito conosciuto, anche quando è lontano dalla propria abitazione abituale. Le previsioni di incremento dei contratti per gli affitti brevi, a due cifre per molte delle località in cui il settore si sta maggiormente sviluppando, evidenziano la solidità dell’interesse. In occasione del Rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero è stata condotta un’indagine per scoprire le preferenze dei viaggiatori riguardo le strutture ricettive e le destinazioni durante i viaggi di lavoro e di piacere. Il sondaggio, intitolato “Lavoro e piacere, quali le preferenze dei viaggiatori per le strutture ricettive in Italia” e redatto da Scenari immobiliari, ha coinvolto un’ampia platea di interlocutori sull’intero territorio nazionale e a livello internazionale nei principali paesi d’Europa. Oltre il 55 per cento degli intervistati appartiene alla fascia d’età 36-55, ed è rappresenta dal 32 per cento da liberi professionisti, dal 24 per cento da impiegati e dalla stessa percentuale circa da manager. (Rem)