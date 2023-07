© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appalusi corone di fiori, palloncini bianchi e tanta commozione: in migliaia sono giunti nel quartiere Primavalle a Roma per i funerali di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì scorso a coltellate e poi abbandonata in un carrello della spesa avvolta in un sacco in via Stefano Borgia. (Rer)