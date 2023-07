Cultura: presentato a Firenze il festival di fotografia Cortona On the Move

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina al Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze la conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, in programma dal 13 luglio al primo ottobre 2023 a Cortona, dal tema “More or Less”. Quella di stamattina "è stata anche l’occasione per presentare il programma dell’Opening del festival, che si svolgerà dal 13 al 16 luglio: si comincia giovedì 13 alle 18 in Piazza Signorelli con l’inaugurazione ufficiale delle mostre". È quanto si legge in una nota dell'organizzazione. Fino a domenica 16 luglio "sarà un susseguirsi di talk, incontri, letture portfolio e workshop rivolti ad appassionati e addetti ai lavori, ma anche a coloro che vogliano approfondire l’indagine e la riflessione sull’attualità e sul passato attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà".(com)