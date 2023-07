Roma: tenta il suicidio da Ponte Duca D'Aosta, salvata 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seduta sulla balaustra di Ponte Duca D'Aosta, sul Lungotevere di Roma, stava per tentare il suicidio. Una 25enne è stata salvata ieri sera dalla polizia di Roma Capitale poco prima di commettere il gesto estremo. Gli agenti sono intervenuti nei pressi dello Stadio Olimpico, dove stavano effettuando i consueti controlli in occasione di un concerto, allertati da alcuni passanti che avevano visto una donna seduta sul ponte. Gli agenti, avvicinatisi in modo cauto, sono riusciti a parlare con la giovane, fino a convincerla a scendere. La 25enne ha raccontato di alcuni problemi familiari che l'avrebbero convinta a uscire di casa al pomeriggio per compiere il gesto. La 25enne è stata affidata al personale sanitario per alcuni accertamenti. (Rer)