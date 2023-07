Serbia: opposizione chiama a raccolta cittadini davanti a Parlamento durante voto sfiducia a ministro Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del movimento serbo Moramo Zajedno, Nebojsa Zelenovic e Djordje Miketic, hanno invitato i cittadini a riunirsi davanti al Parlamento di Belgrado nel pomeriggio, quando ci sarà la votazione sulla destituzione del ministro dell'Interno Bratislav Gasic, in discussione da giorni nell'aula dell'Assemblea nazionale. Lo riporta l'emittente "N1". "Per quanto mi riguarda, vi invito a riunirvi davanti all'Assemblea per aspettare insieme l'esito del voto sulla destituzione di Gasic", ha scritto Zelenovic su Twitter. Lo stesso Gasic oggi non è presente alla sessione. Intanto a seguito delle richieste dell'opposizione, il ministro dell'Amministrazione statale e delle autonomie locali, Aleksandar Martinovic, ha dovuto abbandonare poco fa l'aula. (segue) (Seb)