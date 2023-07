Serbia: opposizione chiama a raccolta cittadini davanti a Parlamento durante voto sfiducia a ministro Interno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martinovic aveva chiamato in causa i deputati dell'opposizione che non hanno figli, sottolineando che lui "dà da mangiare a tre figli" mentre altri "danno da mangiare a cani e gatti", accusando l'opposizione di "rallegrarsi" delle tragedie avvenute nel Paese i primi di maggio e di trarne il vantaggio politico "più economico e mostruoso". La dichiarazione aveva provocato indignazione da parte dei parlamentari dell'opposizione, nonché una reazione del ministro dell'Interno che aveva accompagnato fuori Martinovic. Il licenziamento del ministro dell'Interno è una delle condizioni che i manifestanti chiedono per fermare le proteste che si succedono settimanalmente nel Paese. (Seb)