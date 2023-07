Maltempo: Bignami, stanzieremo 2,5 miliardi per ricostruzione Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "uscirà il decreto del Mef con cui stanziamo 2,5 miliardi circa di euro rispetto al Dl ricostruzione dell'Emilia Romagna. Aggiungo che questo si somma ai 2 miliardi che abbiamo già messo". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami, nel corso della tavola rotonda "Il piano invasi multifunzionale è un'opportunità per il Paese" all'interno dell'assemblea nazionale Anbi. "Sono 4 miliardi e mezzo - ha aggiunto - sarebbe stato più intelligente investirli qualche anno fa per produrre qualche anno il piano laghetti prodotto da Anbi, che prevede 389 nuovi invasi per una capacità di raccolta superiore a 1 milione di metri cubi d'acqua, per una spesa di 4,8 miliardi, invece di investirli oggi per ridurre i danni in un'intera Regione. Se c'è un'abdicazione della scelta politica, queste sono le conseguenze", ha concluso Bignami. (Rer)