Imprese: Generali Italia completa il processo di integrazione societaria di Cattolica Assicurazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare ulteriormente la struttura societaria e anticipare il conseguimento delle sinergie industriali, a settembre dello scorso anno è stata decisa un’accelerazione del processo, anticipando l’integrazione al 2023. Al fine poi di risultare ancor più agili ed efficienti, è stata disegnata una nuova riorganizzazione societaria che ha portato alla fusione di Genertel in Cattolica e alla contestuale ridenominazione di Cattolica in Genertel, valorizzando la licenza mista (Danni e Vita) di Cattolica. L’operazione, autorizzata lo scorso 28 marzo da Ivass, garantisce maggiore coerenza con il modello operativo e di business di Country Italia che prevede legal entity dedicate per canale distributivo: Generali Italia e Cattolica attraverso le reti agenziali; Alleanza Assicurazioni attraverso una rete proprietaria di dipendenti e Genertel con il canale diretto. Il marchio Cattolica, importante valore della Compagnia grazie all’eccellente lavoro della Rete agenziale – confermata nella sua indipendenza -, resta sul mercato e continua ad offrire le sue soluzioni a tutti i clienti a 360 gradi, con un focus sui settori distintivi come agricoltura, enti religiosi e terzo settore. Il piano di roll-out di sistemi, processi e prodotti sulla Rete Cattolica resta confermato, insieme allo sviluppo dell’offerta di Cattolica nei settori di interesse. La sede di Verona diviene inoltre un Polo di Country, assumendo una rilevanza strategica: principalmente focalizzato per Cattolica sul business Danni e la Rete, le attività del business agro-alimentare e la Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore. Ospiterà anche le expertise e le capabilities operative di Cattolica che daranno servizio alle rispettive funzioni di Country. Il percorso di integrazione è giunto quindi oggi ad una tappa fondamentale, a distanza di tre anni dall’avvio della Partnership Strategica siglata nel giugno del 2020 tra Generali Italia e Cattolica con l’obiettivo di crescere in 4 ambiti: Asset Management, Iot, Salute e Riassicurazione. Nell’ottobre 2020 Assicurazioni Generali è diventata il primo azionista di Cattolica sottoscrivendo un aumento di capitale di €300 mln. Un anno più tardi, ha lanciato un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) sul capitale di Cattolica, completata positivamente con l’acquisizione dell’84,5% di Cattolica. Nel dicembre del 2021 è stato dato avvio al programma di integrazione e già otto mesi dopo sono state attivate le prime agenzie su sistemi, prodotti e processi di Generali. A maggio 2023 è stato completato il rollout di prodotti, sistemi e processi Auto e Non Auto Retail su tutte le 750 Agenzie della Rete Cattolica. (Com)