Svezia: richiesta alla polizia per bruciare una copia della Torah

- La polizia di Stoccolma ha ricevuto una richiesta per bruciare una copia della Torah, il testo sacro degli ebrei, davanti all'ambasciata di Israele in Svezia. Lo riferisce l'emittente pubblica nazionale svedese. La richiesta giunge sulla scia del rogo di una copia del Corano, libro sacro dei musulmani, che ha scatenato una reazione in tutto il mondo islamico. La polizia ha ricevuto una richiesta da parte di un trentenne di bruciare i libri sacri ebraici e cristiani fuori dall'ambasciata di Israele il 15 luglio nel quadro di "un raduno simbolico per il bene della libertà di parola". Inoltre, una donna di circa 50 anni ha richiesto alla polizia di bruciare una copia del Corano “il prima possibile” a Stoccolma. Al momento, la polizia svedese non esclude nessuna delle due richieste, affermando che qualsiasi domanda viene esaminata su base individuale. L'ambasciatore di Israele in Svezia, Ziv Nevo Kulman, ha scritto su Twitter: “Sono scioccato e inorridito dalla prospettiva di bruciare altri libri in Svezia, che si tratti del Corano, della Torah o di qualsiasi altro libro sacro. Questo è chiaramente un atto di odio che deve essere fermato”. (Res)