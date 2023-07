Speciale scuola: Miele (Lega), con pdl su pedagogisti riconosciamo valore educatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'istituzione di un albo e di un ordine, “finalmente restituiamo dignità alle professioni pedagogiche a cui spesso è mancato il giusto riconoscimento. La proposta di legge che abbiamo discusso e approvato, fissa un'importante cornice normativa e mette fine al valzer delle certificazioni universitarie che equiparano professioni del tutto differenti”. Lo ha dichiarato la deputata della Lega Giovanna Miele, esprimendo voto favorevole del gruppo alla pdl sulle disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. “Poniamo le basi affinché il lavoro svolto dagli educatori sia considerato come un mestiere che richiede competenze, conoscenza, metodo, studio e tecnica. E' una sfida culturale che questo governo e il Parlamento accolgono per supportare scuola e famiglia in un contesto che sta vivendo profondi mutamenti”. “La nostra società – ha aggiunto – ha bisogno di ritrovare le sue origini e la propria identità. Per farlo, è necessario incoraggiare una pratica educativa attiva e qualificata che risvegli le coscienze, tuteli le persone più fragili, supporti i giovani e sostenga i progetti delle nuove generazioni”. “Negli ultimi anni, purtroppo, abbiamo assistito ad una grande fuga dalla professione di educatore. Crediamo sia arrivato il momento di invertire la rotta, per restituire al mondo educativo il giusto valore. Siamo convinti che questa proposta di legge vada proprio in questa direzione", ha concluso. (Rin)