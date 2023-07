Speciale scuola: Manzi (Pd), valorizzare figure pedagogista ed educatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna mettere al centro della comunità le relazioni educative nei vari contesti territoriali e quindi sostenere le professioni del pedagogista e dell'educatore che accompagnano e sostengono l'opera della scuola nel rapporto genitori-studenti-insegnanti. Lo ha detto la deputata del Partito democratico Irene Manzi intervenendo in Aula sulla proposta di legge professioni pedagogiche. "Chiediamo con forza di valorizzare le professioni pedagogiche - ha aggiunto -. Siamo felici che il governo abbia accolto il nostro ordine del giorno che lo sollecita ad istituire un tavolo tecnico incaricato di affrontare le tante problematiche che riguardano tali professioni, quella dell'educatore in particolare. La riteniamo un'assunzione di responsabilità necessaria". Per la deputata dem bisogna "permettere a tutti di poter sviluppare la propria persona sia a livello educativo che sociale, indipendentemente dai territori di provenienza". Le figure professionali dell’educatore e del pedagogista “sono preposte a combattere la dispersione scolastica e la povertà educativa”, ha spiegato. Si tratta di “competenze specifiche, differenti da quelle degli insegnanti. Riteniamo significativo aver eliminato, nel passaggio in aula, l'esame di Stato quale condizione per l'iscrizione all'Albo”, ha concluso.. (Rin)