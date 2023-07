Speciale scuola: Malpezzi (Pd), svolta per riconoscimento professionisti dell'educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo del Partito Democraticoin Senato

22 luglio 2021

- Se la figura dello psicologo è importantissima dentro la scuola e non solo, bisogna però "riconoscere anche il diverso ruolo svolto dai pedagogisti e dagli educatori che prendono in carico un vasto campo di bisogni educativi e formativi ed elaborano progetti per strutture, servizi e interventi che offrono risposte di qualità". Lo scrive in una nota Simona Malpezzi, senatrice Pd commentando l'approvazione alla Camera del ddl in materia di "ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", frutto di una sintesi di diverse proposte e che rappresenta un importante riconoscimento a professionisti rimasti troppo spesso nell’ombra". "La strutturazione in Ordine e Albi permetterà - spiega - una riconoscibilità pubblica di queste importanti professionalità e dare risposte più certe ai giovani che intraprendono questi studi. A ciò anche si aggiunga la necessità di affermare la integrazione tra le diverse professioni e le relative professionalità". In qualità di presidente dell’integruppo parlamentare sulle professioni educative "continuerò a promuovere un virtuoso dialogo con i colleghi parlamentari, le associazioni e le Università, affinché il provvedimento possa diventare quanto prima Legge dopo il passaggio in Senato e valorizzare tutte le professioni educative", conclude Malpezzi. (Rin)