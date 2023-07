Speciale scuola: Municipio Roma VI, presidente, nasce Cittadella di arti e mestieri contro abbandono scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma VI delle Torri "è purtroppo il municipio romano con il più alto tasso di abbandono scolastico e il minor numero di laureati, nonostante la presenza sul territorio dell'università di Tor Vergata. Un patrimonio sociale fatto di gioventù ogni anno viene così disperso, nella peggiore delle ipotesi ritrovandosi a stretto contatto con la criminalità organizzata che infestano i nostri quartieri. La Cittadella delle Arti e dei Mestieri è la risposta per dare a questi ragazzi una strada diversa, seria e responsabile". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. "In via Massa Silani, nella Borgata Finocchio, abbiamo al patrimonio l'edificio che un tempo era la scuola del quartiere per poi diventarne, in epoca moderna, il centro sociale anziani, trasferitosi da pochi anni sulla Collina della Pace, in via Bompietro - spiega -. Con la direttiva di Giunta numero 80 del 22 giugno 2023 il Municipio VI delle Torri ha individuato nei locali di via Massa Silani il luogo dove far nascere la Cittadella di arti e mestieri". (Com)