Credito: Assemblea Abi, Associazione apre ad allungamento durata mutui

- Le prospettive del sistema bancario e dell'economia italiana, il possibile allungamento della durata dei mutui, rialzo dei tassi della Banca centrale europea (Bce). Sono alcuni dei punti affrontati nel corso dell'Assemblea dell’Associazione bancaria italiana (Abi), che si è svolta oggi a Roma. "I rischi e le sfide per le banche non finiscono mai", ha sottolineato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, aprendo l'Assemblea. "La lotta all'inflazione - ha sottolineato - è la priorità non solo delle banche centrali. Sono evidenti i rischi per il credito a imprese e famiglie, che in dieci anni di tassi a zero spesso non avevano previsto i rapidi aumenti dei tassi e le induzioni di liquidità", ha aggiunto. Il presidente dell'Abi ha inoltre ricordato che le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni sempre socialmente rispettose e realizzate con costruttivi accordi con le rappresentanze sindacali". Per quanto riguarda le misure adottate dalla Bce, secondo Patuelli "saggia, autorevole, coerente e lungimirante è la posizione della Banca d'Italia per evitare eccessive strette monetarie e penalizzazioni del Prodotto interno lordo". Inoltre, "la lotta all'inflazione non può dipendere esclusivamente dalle politiche monetarie: occorrono strategie rigorose contro ogni evasione fiscale, per la riduzione del debito pubblico in rapporto al Pil e in cifra assoluta, e contro la spirale di crescita dei prezzi quando l'euro è più robusto della vecchia lira italiana e limita l'inflazione". (segue) (Rin)