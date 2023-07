Credito: Assemblea Abi, Associazione apre ad allungamento durata mutui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il presidente dell'Abi ha aperto anche alla richiesta di allungare la durata dei mutui: "Le banche in Italia - ha ricordato - mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e su richiesta possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti". Una richiesta, quella di allungare la durata dei mutui, giunta anche dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che intervenendo nel corso dell'Assemblea ha affermato: "Ritengo indispensabile e urgente che si raggiunga un accordo per rendere operativo l'allungamento della durata dei mutui a tasso variabile, così da limitare l'impatto talvolta insostenibile dell'incremento delle rate a carico delle famiglie". Nel suo intervento, Giorgetti ha affrontato anche il tema delle politiche monetarie della Bce, sottolineando che l'azione delle banche centrali per contrastare la persistente inflazione registrata nelle principali economie mondiali "è comprensibile, ma parimenti comprensibile è la preoccupazione per gli effetti recessivi su di un'economia europea ancora sotto stress a causa degli shock della pandemia e del conflitto russo-ucraino". Sul fronte delle prospettive dell'economia italiana, Giorgetti ha sottolineato che "in un contesto complesso e in rapida evoluzione, l'economia italiana mostra una notevole resilienza". "Nonostante le molteplici difficoltà nel primo trimestre dell'anno, la crescita del Pil ha continuato a sorprendere al rialzo, con un incremento dello 0,6 per cento sui tre mesi precedenti", ha spiegato. "Sebbene vi siano segnali di rallentamento per il secondo trimestre - ha osservato il ministro dell'Economia - saranno sufficienti modesti incrementi trimestrali nel corso dell'anno per superare la proiezione di crescita che si conferma prudente". (segue) (Rin)