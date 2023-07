Credito: Assemblea Abi, Associazione apre ad allungamento durata mutui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha evidenziato che, "date le condizioni di finanziamento più restrittive e il rallentamento del commercio globale, ci attendiamo che il Pil aumenti in misura moderata nei prossimi trimestri". "Nell’anno, secondo le stime pubblicate a metà giugno - ha aggiunto Visco - la crescita del prodotto potrebbe superare l’1 per cento. Si manterrebbe in media intorno a questo valore nel prossimo biennio". Per quanto riguarda la politica monetaria, Visco ha sottolineato che oltre sui rialzi dei tassi di riferimento quest'ultima "può contare sul loro mantenimento a un livello e per un periodo di tempo adeguati a riportare l’inflazione al valore obiettivo". "Ora che i tassi sono in territorio restrittivo, calibrare la durata della stretta monetaria, piuttosto che aumentarne eccessivamente l’ampiezza, avrebbe il vantaggio di agevolare un’analisi più informata degli effetti dell’azione fin qui condotta", ha spiegato Visco. In sostanza, "se occorre tenere alta la guardia e dritta la barra, sono altresì necessarie buone dosi di prudenza e pazienza nel valutare e anticipare gli effetti della restrizione monetaria in atto dallo scorso anno, pure giustificata e da mantenere". Allo stesso tempo, ha aggiunto Visco, "è certamente possibile limitare le conseguenze negative sull’attività economica e sulla domanda aggregata ed evitare che esse possano finire per riflettersi in pressioni eccessive al ribasso sui prezzi nel medio termine. Non comprendo e continuo a non condividere, a questo riguardo, osservazioni anche di recente avanzate che spingerebbero a preferire il rischio di essere più, anziché meno, restrittivi. Ritengo che si debba essere cauti quanto basta: un atteggiamento simmetrico, in linea con le conclusioni della revisione della strategia di politica monetaria della Bce, mi sembra adeguato alle circostanze", e permetterebbe anche di "contenere le ricadute sul credito e preservare la stabilità finanziaria, di cui ho trattato in questo intervento e che, come ho osservato, è essa stessa condizione necessaria per la stabilità dei prezzi e la tenuta delle nostre economie". Non è mancato, infine, un passaggio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): "Nei prossimi anni un impulso considerevole all’attività economica è atteso dagli interventi delineati nel Pnrr". Per questo, "sarà cruciale l’attuazione nei tempi concordati dell’insieme di investimenti e riforme in esso definiti". (Rin)